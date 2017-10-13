 تيلرسون: ترمب سيقرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تيلرسون: ترمب سيقرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي

تيلرسون: ترمب سيقرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي
المناطق_رويترز

سيوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة ضربة للاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015 في تحد للدعم الدولي للاتفاق حيث سيختار عدم التصديق على أن طهران ملتزمة به بما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون للصحفيين إن ترمب قرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وسيعلن هذا في خطاب الساعة 1645 بتوقيت جرينتش سيفصل أيضا نهجا أكثر تصادما مع إيران بسبب برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية ودعمها المالي والعسكري لجماعات متطرفة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن ترمب سيمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري الإيراني ردا على ما تصفه واشنطن بجهوده لزعزعة استقرار المنطقة.

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