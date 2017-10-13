 الإصابة تحرم تشيلسي من جهود نغولو كانتي ثلاثة أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإصابة تحرم تشيلسي من جهود نغولو كانتي ثلاثة أسابيع

الإصابة تحرم تشيلسي من جهود نغولو كانتي ثلاثة أسابيع
المناطق_وكالات

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب خط وسطه الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الأربطة وأنه من الصعب تعويض غياب اللاعب.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده في الأيام الماضية.

وقال كونتي : “سنجري أشعة الأسبوع المقبل لدراسة موقفه وما إذا كانت حالته تتحسن” مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وراحة تتراوح بين 20 و25 يوما.

وأوضح كونتي : “إنها إصابة في الأربطة. خسارة كبيرة لنا. تعلمون أهميته بالنسبة لنا. ليس لدينا مثيل له يمتلك نفس الصفات. والآن ، لدينا تيمو باكايوكو وسيسك فابريجاس. علينا إيجاد حلول مختفة”.

كما يفتقد تشيلسي جهود مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا خلال المباراة امام كريستال بالاس ولكن كونتي أكد أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق التالية أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

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