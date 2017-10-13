المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستعرض تجربة “طائرة بدون طيار”

ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د. صالح بن حمد السحيباني جهود مجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضاف الملتقى الثالث لرؤساء أجهزة الدفاع المدني ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم العربي لوضع الخطوط العريضة للتعاون في مواجهة الأزمات التي تتأثر بها المنطقة العربية في الفترة الراهنة، وكشف “السحيباني” عن حراك المنظمة العربية بدعم جمعياتها الوطنية لاستثمار أفضل التطورات التقنية لدعم جهود وقدرات الجمعيات لأداء دورها خاصة مع الدور الذي تقدمه الجمعيات العربية المانحة ويحتاج الى المزيد من التنسيق والسرعة في التنفيذ مع أجهزة الدفاع المدني وصولا إلى اللاجئين والمنكوبين؛ وأوضح “السحيباني” أن المنظمة ساهمت بتقديم المزيد من الحلول الممكنة لمواجهة الازمات بتقديم العديد من المشاريع ومنها مشروع استجابة للسوارة الذكية،ومشروع انسجام للمنصات الإلكترونية الخاصة بتنسيق العمل الإنساني، ومشروع جاهز لبناء قدرات الجمعيات الوطنية، ومشروع تمكين لدعم قدرات المرأة اللاجئة العربية. وكشف عن مشروع سريع يتمثل في طائرة بدون طيار يعتبر أحدث مشروع تم الاستعانة فيه بخبرات إغاثية عريقة بهدف استفادة الجمعيات الوطنية ذات الانتشار الواسع والاستجابة السريعة للحد من الكوارث والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتعزيز دور الجمعيات الوطنية الأعضاء في هذا المجال.

وفي ذات الاطار، أوضح د. سليمان التركي المستشار التقني للمنظمة أن المنظمة تواصلت مؤخراً مع الجهات العالمية المتخصصة في مجال الطائرات بدون طيار وبالحديث معها في مدى إمكانية جلب هذه التنقية وتطويرها لتخدم الأهداف الإنسانية السامية، التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها، حيث قدمت المنظمة أفكاراً نوعية ساهمت في تطوير المنتج للمساهمة في حماية الأرواح وتقليل الخسائر البشرية، سرعة الاستجابة التي توفرها، سهولة الاستخدام، سرعة الحصول على البيانات، حماية طواقم الإنقاذ على الأرض وعدم تعريضهم للمخاطر إمكانية استخدام العديد من المستشعرات على الطائرة لاستخدامها في عدة تطبيقات، وإمكانية مشاركة المعلومات سحابياً في نفس الوقت مع غرف العمليات المركزية لإدارة الكوارث؛ وتقليل التكلفة مقارنة بالحلول التقليدية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستجابة للكوارث لدى الجهات المختصة، والمساهمة الفعالة في مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف “التركي” أن حلولاً عديدة تقدمها تلك الطائرات في المجال الإنساني باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد مما يساعد في تقييم مناطق الضرر وطرق إعادة الإعمار وتأمين الممرات الآمنة للفرق العاملة على الأرض، وتقديم تقرير كامل شمولي عن المنطقة في مدة لا تتجاوز الخمس ساعات لمنطقة مساحتها تصل مساحتها 10 كم2 الأمر الذي يعتبر أقل بـ 80٪ من الوقت مقارنة بالوقت الذي قد تستغرقه فرق الإنقاذ لتقييم الوضع بالطرق التقليدية في الوقت الحالي. بالإضافة إلى استخدامها في مجال البحث والإنقاذ البري والبحري حيث يمكن لها تمشيط منطقة كبيرة من خلال تقنيات تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد أماكن المفقودين وطرق استخراجهم في المناطق الصعبة، ويمكن لها العمل في مختلف الظروف الجوية والأماكن المعقدة سواء عمليات البحث والإنقاذ في البر أو البحر الأمر الذي يساهم في حفظ الأرواح وسرعة الإنقاذ بكفاءة عالية؛ وكذلك استخدامها في مجال الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة في أقل من 3 دقائق وتحتوي على تقنيات مدمجة تمكن غرف العمليات من تقييم الحالة والتواصل الصوتي والمرئي مع المتواجدين مع المصاب، وكذلك حمل بعض المعدات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المصابين مثل: جهاز الصعقات الكهربائية AED وأدوية إيقاف النزيف وحُقن الحساسية وغيرها، ويتم تثبيت الطائرات في منصات إطلاق موزعة بشكل مدروس مسبقاً، أعلى الأبراج والمباني الخدمية في المدينة، كما يمكن استخدام هذه التقنية في الحوادث المرورية حيث يساعد سرعة وصولها على تقييم الحادث ومدى خطورة الحالات وعدد سيارات الإسعاف اللازمة للتعامل مع الحادث، ويمكن لها كذلك التعرف على تاريخ المصابين المرضي آلياً لمعرفة طرق التعامل مع الإصابات والأدوية المستخدمة.

وأضاف “التركي” أنه يمكن استخدامها في توصيل المؤن والأدوية في حالات الكوارث وانقطاع الطرق الرئيسية والممرات والاتصالات اللاسلكية، أو في المناطق النائية والبعيدة وكذلك في الأماكن التي يصعب الوصول إليه بسرعة عالية ووقت أقل. مؤكدا أهميتها في مجال نزع الألغام في مناطق الصراع التي يعاني منها المدنيون، وبالذات مع ارتفاع تكلفة اكتشاف الألغام وتعطيلها ووجوب القيام بذلك من قبل وحدات متخصصة، حيث تقدم الطائرة أحد الحلول الفعالة وغير المكلفة بهذا الخصوص من خلال اكتشاف منطقة كبيرة وتحديد أماكن وجود الألغام بوقت قياسي بالإضافة إلى تفجير هذه الألغام أو انتزاعها دون تعريض حياة الفرق العاملة على الأرض أو حياة المدنيين للخطر.