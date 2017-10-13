ترامب سيعلن عقوبات تستهدف الحرس الثوري الإرهابي

سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن عقوبات إضافية تستهدف الحرس الثوري الإيراني الإرهابي إلا أنه لن يصنفه منظمة إرهابية، بحسب ما أفاد وزير خارجيته.

وقال الوزير ريكس تيلرسون “لقد رأينا أن هناك مخاطر وتعقيدات محددة ترتبط بتصنيف جيش كامل لبلد ما” على أنه منظمة إرهابية.

وأضاف أنه بدلا من ذلك، ستفرض عقوبات “تستهدف هياكل التمويل بحد ذاتها وأفرادا معينين، وتعاقب الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة”.