 الشاي الأخضر يعطل تراكم السمية العصبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشاي الأخضر يعطل تراكم السمية العصبية

الشاي الأخضر يعطل تراكم السمية العصبية
المناطق_وكالات

توالت الأبحاث الطبية التي تؤكد فائدة الشاي الأخضر لما يحتويه من مركبات طبيعية لسلامة وظائف المخ ، حيث تساعد مضادات الأكسدة وخصائص إزالة السموم المتواجدة في مستخلصات الشاي الأخضر وهى قادرة على مكافحة الأمراض الكارثية مثل الزهايمر.
ومع ذلك، فإن العلماء لم يجروا أبحاثا بالقدر الكافي لمعرفة تأثير هذه المركبات على المستوى الجزيئي وكيفية تسخير هذه المركبات في تطوير علاجات أفضل.
فقد سلط البحث الجديد، الذي أجري في جامعة ماكماستر في كندا، على تلك الآليات الكامنة في المستخلصات الطبيعية الموجودة في الشاى الأخضر، فقد أشارت الأدلة قبل السريرية إلى أن مستخلصات الشاي الأخضر تتداخل مع تشكيل التجميعات السامة في السلسلة الجزيئية التي تؤدى إلى التدهور المعرفي بين مرضى الزهايمر.
وقال “جوزيبى ميلاسينى”، أستاذ الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية الحيوية والعلوم الطبية الحيوية في جامعة ماكماستر: “على المستوى الجزيئي، نحن نعتقد أن التجميعات السامة تغير من قدرة الخلايا السليمة على التفاعل فيما بينها، في الوقت الذي ينجح فيه الشاي الأخضر في كسر تكون هذه التجمعات”.

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