 وفاة مواطن انقلبت سيارته أثناء محاولته الهرب من دورية أمنية بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفاة مواطن انقلبت سيارته أثناء محاولته الهرب من دورية أمنية بالدمام

وفاة مواطن انقلبت سيارته أثناء محاولته الهرب من دورية أمنية بالدمام
المناطق_الدمام

أقدم مواطن في حي المباركية بالدمام على إطلاق النار في الهواء ومضايقة شقيقه أمام سكنهما والهرب لوجهة غير معلومة ، وقد ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية وعلى الفور باشرت دوريات الأمن للبلاغ والبحث عن المركبة التي يستقلها المتهم إلا أنه قام بالفرار بعد ملاحظته لدورية الأمن ورفض الانصياع لنداء رجال الأمن واصطدمت مركبته بمركبة أخرى توفي المتهم على أثرها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية من أحد المواطنين عن قيام أحد الاشخاص بمضايقة شقيقه بالقرب من سكنهما في حي المباركية بالدمام وإطلاق النار في الهواء والهرب لوجهة غير معلومة.

وعلى الفور باشرت دوريات الأمن البلاغ والبحث والتحري عن المتهم والمركبة التي يستقلها، وتم رصد المركبة بذات الحي إلا أنه أثناء ملاحظة قائدها لدورية الأمن قام بالفرار بسرعة عالية رافضا الانصياع لنداء رجل الأمن بالوقوف، وقد أسفر ذلك عن اصطدام مركبته بمركبة اخرى وانقلابها مما أحدث تلفيات بدورية الأمن وإحدى المركبات بالقرب من الموقع وإصابة قائد المركبة “المتهم” نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وأضاف العقيد الرقيطي أنه تم التحفظ على جثمان المتوفى لعرضه على الطب الشرعي وإيقاف المرافق للتحقق من وضعه وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.

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