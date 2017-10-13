 بالفيديو…ترامب يشن هجوما عنيفا على إيران وحزب الله ويصف الحرس الثوري بالمنظمة الخبيثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو…ترامب يشن هجوما عنيفا على إيران وحزب الله ويصف الحرس الثوري بالمنظمة الخبيثة المملكة ترحب بتوقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس المملكة ترحب بالاستراتيجية الأميركية الجديدة الحازمة تجاه إيران وفاة مواطن انقلبت سيارته أثناء محاولته الهرب من دورية أمنية بالدمام ترامب سيعلن عقوبات تستهدف الحرس الثوري الإرهابي الشاي الأخضر يعطل تراكم السمية العصبية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستعرض تجربة “طائرة بدون طيار” الإصابة تحرم تشيلسي من جهود نغولو كانتي ثلاثة أسابيع تيلرسون: ترمب سيقرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية تكشف عن شراء إيران “4” رؤوس نووية من الهند مفتشي عمل الرياض يكتشفون مقراً سرياً أعده وافدون لصيانة الجوالات اختتام فعاليات تمرين “الريك 2”

بالفيديو…ترامب يشن هجوما عنيفا على إيران وحزب الله ويصف الحرس الثوري بالمنظمة الخبيثة

بالفيديو…ترامب يشن هجوما عنيفا على إيران وحزب الله ويصف الحرس الثوري بالمنظمة الخبيثة
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،الجمعة في كلمة له كشف فيها عن الاستراتيجية الجديدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، أن طهران لن تحوز السلاح النووي أبدا، مؤكدا أنه كرئيس للولايات المتحدة يمكنه إلغاء الاتفاق في أي وقت.

وشدد على أن الاتفاق النووي مع طهران كان أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة الأميركية عبر تاريخها، وأن النظام الإيراني أخاف المفتشين الدوليين لمنعهم من تفيتش المنشآت النووية .

وتابع: الاتفاق النووي النوي كان يفترض أن يسهم في تحقيق السلم والأمند الدوليين، ولكن طهران لا تلتزم بروح الاتفاق النووي.

وقال سنعمل على استراتيجية جديدة تجاه إيران أهمها أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، وسيتم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي هو “منظمة خبيثة” استخدمت أموالا طائلة لتمويل عمليات إرهابية.

وأوضح ترامب أن إيران تخضع لنظام متطرف ومتشدد نشر الرعب والقتل في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ميلشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران دمرت مقار للولايات المتحدة في لبنان وقتلت أكثر من 200 جندي أميركي.

وأشار إلى ضلوع إيران في عمليات إرهابية في السعودية وإفريقيا، وأن نظام طهران استضاف العديد من الشخصيات الإرهابية لاسيما بعد هجمات 11 سبتمبتر.

وقال ترامب إن إيران تدعم العديد من الجماعات الإرهابية في العالم مثل طالبان والقاعدة وهي أكبر داعم للإرهاب في العالم.

ونوه إلى أن نظام الملالي قمع شعبه ومارس أفظع أشكال الظلم ضد الطلاب خلال أحداث “الثورة الخضراء”.

وشدد على إيران ارتكتب جرائم بحق الشعب السوري ودعمت فظائع رئيس النظام السوري بشار الأسد لاسيما الهجمات الكيماوية ضد المدنيين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>