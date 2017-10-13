المملكة ترحب بتوقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وجدد المصدر تطلع المملكة بأن يحقق هذا الانجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، ليسهم ذلك في تمكين الأشقاء لفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة وفقًا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.