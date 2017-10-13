الفيفا يفتح تحقيقا بحق ناصر الخليفي

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا اوليا بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان” ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، “فتحت مساء الخميس تحقيقا أوليا بحق ناصر الخليفي”، وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.