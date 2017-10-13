المملكة تنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع للمرة الثانية

قال مصدر يمني أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، أنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بعد تدهور صحته فجأة مشيراً إلى أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على حالته.

وأعلن مكتب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، الجمعة، عن إجرائه عملية جراحية، وصفها بـ “الناجحة”، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مسؤول (لم تحدد هويته) في مكتب صالح، أن حالته الصحية “مستقرة”، بحسب ما نقله عنه (المؤتمر نت)، الموقع الرسمي الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع.

وعبّر المخلوع صالح، عن الشكر والتقدير للبعثة الطبية الروسية، وكل من قدّم لها التسهيلات، وللكادر الطبي والفني اليمني، الذي شارك مع البعثة الطبية الروسية في إجراء الفحوصات والعملية الجراحية. كما جاء على لسان المصدر في مكتبه

يشار إلى أن المملكة أنقذت حياة الرئيس المخلوع، في وقت سابق بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير جامع دار الرئاسة قبل 6 أعوام.