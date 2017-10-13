الفتح يتغلب على القادسية ويقفز إلى المركز الخامس

فاز الفتح على ضيفه القادسية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي الفتح جواو بيدرو وعلي احمد الزقعان في الدقيقتين 56 و70 فيما سجل هدف القادسية وليد بلخير سويلك الشنقيطي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفتح المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي أحمد الزعقان في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس ،وتوقف رصيد القادسية عند سبع نقاط في المركز الثامن.