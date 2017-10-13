[٢١:١٠، ٢٠١٧/١٠/١٣] يوسف المطيري: وزارة البيئة تطلق مشروعا لزراعة “٣٠٠” شجرة “سمر” بمختلف مناطق المملكه

المناطق-الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة حملة تشجير تستهدف زراعة ٣٠٠ ألف شجرة محلية حتى عام ٢٠٢٠، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني لزراعة ٤ ملايين شجرة في أنحاء المملكة.

وبين مدير عام الإدارة العامة للزراعة في المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف زراعة ٧٥ ألف شجرة في منتزه المدينة الوطني، ومحافظة بدر، إضافة إلى محافظة العلا، ومحافظة ينبع، ومحافظة المهد

وخيبر.

وأشار الحجيلي إلى أن الأشجار التي بدأت الوزارة بزراعتها هي أشجار محلية مثل الطلح، والسمر، والقرض، والسيال، والنيم، وأشجار أخرى مثل السدر واليسر. وبين الحجيلي أن الوزارة تحرص أن تكون جميع مواقع التشجير في الأماكن المسيجة والتي يمكن فيها ري الأشجار بمصادر المياه المتجددة مثل المياه الناتجة عن حصاد الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة.