بريطانيا و فرنسا وألمانيا: الحفاظ على الاتفاق النووى من مصلحتنا

قالت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فى بيان اليوم الجمعة، إن الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران “يصب فى مصلحتنا الوطنية”.

وقال ترامب في كلمته في البيت الأبيض إن إيران “لا تلتزم بروح” الاتفاق وإنه يهدف لضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية وأنه مستعد لسحب الاتفاق خلال فترة وجيزة .

وأقر “ترامب “عقوبات “قاسية” جديدة ضد الحرس الثوري الايراني لقيامه بدعم الإرهاب وممارسة أنشطة إرهابية.

وقال إن الحرس الثوري “يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والارهاب في الخارج”، طالبا من وزارة الخزانة اتخاذ “عقوبات أشد” بحقه.