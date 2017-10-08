 إصابة امرأة و3 أطفال نتيجة حريق منزل ببريدة والدفاع المدني يباشر الحادث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إصابة امرأة و3 أطفال نتيجة حريق منزل ببريدة والدفاع المدني يباشر الحادث

إصابة امرأة و3 أطفال نتيجة حريق منزل ببريدة والدفاع المدني يباشر الحادث
المناطق_بريدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة مساء اليوم حادث حريق بغرفة بمنزل يقع بحي الفايزية .. وذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان الحريق امتد بواسطة ( الموكيت ) لغرفتين مجاورتين للغرفة المحترقة  حيث تم اخماد الحريق الذي نتج عنه اصابة امرأة بحالة  اغماء نتيجة خوف وهلع كما اصيب ثلاثة اطفال بضيق بالتنفس تم اعطاءهم العلاج اللازم بالموقع وهم بصحة جيدة .. واضاف العقيد اباالخيل ان اجراءات التحقيق اوضحت ان سبب الحريق عبث احد الاطفال ( بولاعة ) .. وقد شدد الدفاع المدني على اهمية مراقبة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم ورفع كل ادوات الخطر عن متناول ايديهم

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