سياف آل خشيل على السرير الأبيض

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض هذه الأيام سعادة الأستاذ سياف بن عامر آل خشيل المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير سابقا ورئيس الغرفة التجارية في بيشة حيث أجريت له عملية جراحية وحالته الصحية في تحسن بفضل الله ..

والأستاذ سياف محل حفاوة وتقدير من الجميع وتشهد غرفته إقبال كبير من الزملاء والأصدقاء لما عرف عنه من حرصه على التواصل مع كل من عرفه .