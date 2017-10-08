 سياف آل خشيل على السرير الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سياف آل خشيل على السرير الأبيض

سياف آل خشيل على السرير الأبيض
المناطق_الرياض
يرقد على السرير الأبيض  بمستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض هذه الأيام  سعادة الأستاذ سياف بن عامر آل خشيل  المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير سابقا ورئيس الغرفة التجارية في بيشة حيث أجريت له عملية جراحية وحالته الصحية في تحسن بفضل الله  ..
والأستاذ سياف محل حفاوة وتقدير من الجميع وتشهد غرفته إقبال كبير من الزملاء والأصدقاء لما عرف عنه من حرصه على التواصل مع كل من عرفه  .

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