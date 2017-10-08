بمشاركة عدد من الجهات الزايدي يفتتح معرض اليوم العالمي للصحة النفسية

بمشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وأمانة الطائف افتتح مساعد مدير الشئون الصحية للشئون العلاجية بمحافظة الطائف الدكتور أحمد الزايدي معرض اليوم العالمي للصحة النفسية 2017 تحت شعار ” الصحة النفسية في العمل ” وقد حضر الافتتاح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ومدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف الأستاذ جمال الثقفي وقد شارك في المعرض قسم التوعية وتعزيز الصحة وقسم الخدمة الاجتماعية وقسم الخدمة النفسية وقسم حقوق وعلاقات المرضى وقسم العلاج الطبيعي وقسم تخطيط المخ وإدارة الخدمات التمريضية وقسم التأهيل الطبي النفسي وإدارة الشئون العلاجية وإدارة الخدمات المساندة وقد ضم المعرض أبرز ما يقوم به كل قسم نحو ضغوط العمل والمهارات التي يجب أن يكتسبها الموظف في التغلب على هذه الضغوط ورفع المستوى المعرفي لدى زوار المعرض لمثل هذه المهارات