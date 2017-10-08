 الاتحاد السعودي يبعد بخيت ويحيل قضيته إلى “هيئة الرياضة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد السعودي يبعد بخيت ويحيل قضيته إلى “هيئة الرياضة”

الاتحاد السعودي يبعد بخيت ويحيل قضيته إلى “هيئة الرياضة”
المناطق - الرياض

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة قرارًا يقضي بكف يد الموظف محمد سعد بخيت عضو لجنة الحكام في اتحاد القدم عن العمل، وإعفائه من منصبه جراء المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه، والرفع بملفه لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي قرار اتحاد القدم السعودي بناءً على ما رفعه مارك كلاتنببرغ رئيس لجنة الحكام الرئيسية إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محمد سعد بخبت العضو السابق.

وأحالت الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم قضية عضو لجنة الحكام السابق إلى الإدارة القانونية بالاتحا للتحقيق، فيما نسب إليه، وما أثبتته التحقيقات ومن خلال المستندات وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية بتجاوزه الصلاحيات الممنوحة نظامًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وصلاحيات الأمانة العامة، فقد صدر قرار الاتحاد بشأنه.

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