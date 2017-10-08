إعفاء 12 من رؤساء الاتحادات الرياضية من مهامهم.. وتعيين 13 آخرين

أصدر تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم عدد من القرارات شملت تغييرات واسعة في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

ووفقا للبيان الصادر عن اللجنة الأولمبية فإن قرارات التغيير شملت إعفاء ١٢ من مهامهم كرؤوساء لاتحاداتهم وتعيين ١٣ رئيسا على النحو التالي :

– الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود رئيسا للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

– الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيسا للاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية

– الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

– معالي الاستاذ ياسر بن عثمان الرميان رئيسا للاتحاد السعودي للجولف

– اللواء محمد بن حسين الشريف رئيسا للاتحاد السعودي للجودو

– الدكتور إبراهيم بن عبدالوهاب البابطين رئيسا لاتحاد الطائرة

– الأستاذ محمد بن ناصر العجاجي رئيسا للانحاد السعودي للتنس

– الرائد خالد بن عبدالله العتيبي رئيسا لاتحاد الرماية

– الأستاذ محمد بن عبدالعزيز المنيع رئيسا للاتحاد السعودي لكرة اليد

– الأستاذ بدر بن عبدالله آل الشيخ رئيسا للاتحاد السعودي للبيولبنج

– الأستاذ أحمد بن محمد الصبان رئيسا للاتحاد السعودي للمبارزة

– الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد رئيسا للاتحاد السعودي لكرة السلة

– عبدالاله بن أحمد أبو الريش رئيسا للاتحاد السعودي للجمباز

– الأستاذ إبراهيم بن محمد البكيري نائبا لرئيس اتحاد الريشة الطائرة

فيما احتفظ ١٦ بالبقاء في رئاسة اتحاداتهم وفقا لمايلي :

– بندر بن محمد السفير رئيسا لاتحاد السهام

– صباح بن عبدالله الكريديس رئيسا لاتحاد الدراجات

– أحمد بن صفوان القضماني رئيسا لاتحاد السباحة

– مقرن بن محمد المقرن رئيسا لاتحاد الريشة الطائرة

– مشعل بن عبدالله الجميح رئيسا لاتحاد المصارعة

– هادي بن بكر القحطاني رئيسا لاتحاد ألعاب القوى

– شداد بن طالع العمري رئيسا لاتحاد التايكوندو

– عبدالعزيز بن فهد السعيد رئيسا لاتحاد كرة الطاولة

– ناصر بن محمد الدغيثر رئيسا لاتحاد كرة الماء

– الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزبز رئيسا لاتحاد الرياضات الجوية

– الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز رئيسا لاتحاد الفروسية

— الأستاذ سعيد بن محمد القحطاني رئيسا لاتحاد الصم

– الأستاذ إبراهيم بن محمد القناص رئيسا لاتحاد الكاراتيه

– الأستاذ عصام بن يوسف الملا رئيسا لاتحاد البلياردو والسنوكر

– الأستاذ زياد بن عبدالرحمن التركي رئيسا لاتحاد الأسكواش

– الدكتور صالح بن محمد قنمباز رئيسا للجنة الرقابة على المنشطات

كما أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عددا من القرارات شملت ما يلي :

– تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وتعيين الأستاذ صهيب محمد علي قدس نائبا له.

– تأسيس الاتحاد السعودي للمنطاد برئاسة الأستاذ محيي الدين صالح كامل.

– تأسيس الاتحاد السعودي لرماية الأطباق الطائرة برئاسة الأستاذ فارس بن عصمت السعدي.

– تأسيس الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات ( سيحدد الرئيس لاحقا ).

– تأسيس الاتحاد السعودي للقدرة والتحمل برئاسة الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

– تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج برئاسة الأستاذ معتز بن عبدالرحمن السليمان.

– فصل ألعاب الرياضات الجوية اللاسلكية ورياضات الريموت كنترول بجميع أنواعها عن الاتحاد السعودي للرياضات الجوية وتأسيس اتحاد مستقل لها بمسمى الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد

وتعيين العقيد فهد الزكري رئيسا للاتحاد.

كما تم إصدار قرارات في في منظومة العمل باللجنة الأولمبية جاءت على النحو التالي :

– تعيين الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مديراً للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية.

– تكليف الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية.