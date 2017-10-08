فيلا بـ 7 ملايين يورو “رشوة” قطر للفيفا لحصول bein على حقوق كأس العالم .. والسلطات الإيطالية تصادرها

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً أولياً بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، بعد التحقيق السويسري بحقه عن شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد الجمعة.

ووفقا لـ”الفرنسية”، قال المتحدث باسم اتحاد غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة لـ«فيفا»: «فتحت مساء الخميس تحقيقاً أولياً بحق ناصر الخليفي»، وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق لـ«فيفا» جيروم فالكة، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس أنه فتح في آذار (مارس) الماضي، تحقيقاً بحق الخليفي، وفالكة، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحاً أن التهم تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (…)، وتزوير مستند».

وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق في شأن الخليفي وفالكة على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد».

وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، والتي تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين يورو «شكلت (وسيلة فساد) استخدمها ناصر الخليفي لمصلحة فالكة من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم، بين 2018 و2030».

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت، بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.