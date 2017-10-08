 الإطاحة بثلاثيني سرق سيارة بالقوة في خميس مشيط.. والبحث جارٍ عن مرافقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بثلاثيني سرق سيارة بالقوة في خميس مشيط.. والبحث جارٍ عن مرافقه

الإطاحة بثلاثيني سرق سيارة بالقوة في خميس مشيط.. والبحث جارٍ عن مرافقه
المناطق - خميس مشيط

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه عند الثامنه والنصف من صباح الخميس تلقت دوريات الامن بلاغاً من أحد المواطنين، عن تعرض سيارته للسرقة بالقوة من قبل شخصين أثناء وقوفه عند إحدى الإشارات المرورية بمحافظة خميس مشيط ، حيث عمدا الى إنزاله منها ، والهرب بها ، وبداخلها هاتفه المحمول ، ومبلغ ثلاثون الف ريال.

وتم فور تلقى البلاغ توجيه الفرق الميدانيه لمكان وقوع الجريمه، ومتابعة الجناة ، والسيارة المسروقه وضبطها والقبض على السائق.

واتضح أنه شاب سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وتبين انه بحالة غير طبيعيه ، وضبط بداخل السيارة عبوة تحتوي على ماده العرق المسكر، تم إيقافه ، والبحث جاري عن مرافقه الذي ترجل هارباً، كما تم إحالة القضيه لفرع النيابة العامة في المنطقة.

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