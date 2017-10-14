أبرز النجوم الغائبين عن مونديال 2018

أفرز الأسبوع الماضي مفاجآت كبيرة، ونتائج دراماتيكية، في تصفيات كأس العالم 2018، بعدما تأهل 23 فريقا إلى المونديال حتى الآن، فيما تأكد غياب بعض أكبر نجوم العالم عن الحدث الكروي الأكثر شعبية في العالم.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإنه من أبرز الغائبين عن المونديال، منتخبات هولندا وتشيلي والولايات المتحدة، فيما لا يزال مستقبل منتخب إيطاليا معلقا بالملحق الأوروبي الفاصل.

هنا التشكيلة المثالية المكونة من اللاعبين الغائبين عن المونديال:

يان أوبلاك (حارس مرمى سلوفينيا)

أوبلاك الذي حصل على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني مع ناديه أتلتيكو مدريد، سيغيب عن المونديال، بسبب خروج منتخبه سلوفينيا من التصفيات لصالح إنجلترا.

أنتونيو فالنسيا (مدافع الإكوادور)

سيغيب مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وقائد منتخب الإكوادور عن المونديال، بعد أن سبق له اللعب في بطولتي 2006 و2014.

فرجل فان دايك (مدافع هولندا)

سيحرم المدافع الهولندي فان دايك من المشاركة في بطولة كأس العالم الأولى له، وذلك بعد الخروج الصادم لمنتخب الطواحين من التصفيات.

غاري ميديل (مدافع تشيلي)

سيغيب المدافع المخضرم غاري ميديل عن المونديال الثالث له، وذلك بعد صدمة خروج منتخبه تشيلي من تصفيات المونديال.

دافيد ألابا (مدافع النمسا)

لا يزال مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب النمسا، دافيد ألابا، يحلم باللعب في المونديال، ولكن منتخب النمسا فشل في التأهل مرة أخرى، وتعد آخر بطولة شارك فيها 1998 في فرنسا.

فيدال خارج روسيا

أرتورو فيدال (لاعب وسط تشيلي)

يعد فيدال من أكثر لاعبي خط الوسط شراسة وحماسا، ولكن مستواه الاستثنائي مع المنتخب لم يكن كافيا، فخرجت تشيلي بعد أن احتلت المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية.

ميراليم بيانيتش (لاعب وسط البوسنة والهرسك)

بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي، قاد منتخب البوسنة لأول مونديال في تاريخها عام 2014، لكن المنتخب الشاب فشل في تكرار الإنجاز، فخرجت خالية الوفاض خلف بلجيكا واليونان.

غاريث بيل (لاعب وسط ويلز)

لا زال حلم المشاركة في كأس العالم يراود النجم الويلزي بيل، ولكن غيابه عن المباراة أخيرة في التصفيات أمام جمهورية إيرلندا، وخسارة ويلز في كارديف، ستعني أن حلم بيل سيستمر، وأن تحقيقه سيتأجل 4 أعوام أخرى.

أليكسز سانشيز (مهاجم تشيلي)

نجم أرسنال الإنجليزي لم يستطع قيادة منتخب تشيلي، حامل لقب “كوبا أميركا”، إلى المونديال، فخرج خالي الوفاض بخسارة مذلة أمام البرازيل، ستعني أن سانشيز سيتفرغ لموضوع انتقاله في الصيف، عوضا عن إبراز مواهبه في روسيا.

آريين روبين (لاعب وسط هولندا)

بعد ميداليتين فضية وبرونزية، فشل الجناح الهولندي آريين روبين، في القيام بمحاولة جديدة للحصول على لقب كأس العالم، الذي أصبح هوسا يشغل بلاد الأراضي المنخفضة، هولندا.

بيير إيميريك أوباميانغ (مهاجم الغابون)

لم يستطع نجم بوروسيا دورتموند الألماني أوباميانغ قيادة المنتخب المتواضع لبلده الغابون، إلى نهائيات كأس العالم الأولى في تاريخها، فخرج بعد خسارة عريضة أمام المنتخب المغربي.