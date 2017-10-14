 بـ”الإفراج المؤقت”.. أردوغان يهدي النظام السوري “طيارا” سقطت مقاتلته على الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بـ”الإفراج المؤقت”.. أردوغان يهدي النظام السوري “طيارا” سقطت مقاتلته على الحدود

بـ”الإفراج المؤقت”.. أردوغان يهدي النظام السوري “طيارا” سقطت مقاتلته على الحدود
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة، بأن النظام السوري استعاد طيارا كان مسجونا في تركيا، بعد سقوط طائرته الحربية قبل 7 أشهر ، في محافظتي هاتاتي الجنوبية الحدودية.

الإعلان جاء بعد ساعات، من أمر محكمة تركية “بالإفراج المؤقت” عن الطيار خلال فترة محاكمته بتهمة “انتهاك الحدود التركية”، و”التجسس”، وفق ما أوردت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء.

وتحطمت طائرة صوفان (56 عاماً) في الرابع من مارس في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، قبل أن تعثر السلطات المحلية عليه في اليوم التالي بعدما تمكن من النجاة والقفز بمظلته.

وأمرت محكمة تركية في أبريل بسجن الطيار وهو برتبة عقيد، بعدما وجهت اليه تهمة “التجسس” و”انتهاك أمن حدود الجمهورية التركية”.

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