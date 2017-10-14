الشيخ المغامسي: أحيّ في الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عزيمة المسئول الصادق وروح العطاء المستمر

عبر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عن اعتزازه وتقديره بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لزيارة منطقة الحدود الشمالية؛ مؤكداً أن زيارته للمنطقة تتضمن إلقاء محاضرات تاريخية وتوعية شرعية في المنطقة والنادي الأدبي الثقافي بمايعود على الجميع بالنفع العام وكذلك بيان مايجب على المواطن الصالح تجاه وطنه؛ وقبل ذلك إيضاح حق الله جل وعلا على عباده ، وما يحتاجه الناس من توجيه في كثير من أمور دينهم وديناهم.

وقال فضيلته في تصريح صحفي: “شرفت بتلقي الدعوة الكريمة “و أحييًّ في سموه الكريم عزيمة المسئول الصادق، وروح العطاء المستمر والرعاية الكريمة لمافيه مصالح الناس ، وحرصه وفقه الله على استضافة أهل العلم والفكر والأدب ممايدل على علو همته وصدق توجهه”.

سائلا الله في ختام تصريحه أن يجعلها زيارة موفقة وعطاء مثمرا ، ونحن جميعا لديننا ووطننا وولاة أمرنا وفقهم الله ورعاهم.