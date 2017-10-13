 دراسة : نبات الصبار .. يفتح البشرة ويخفف الإرهاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تهديد من مانشستر يونايتد إلى ليفربول ! تحطم طائرة في البحر بعد إقلاعها من مطار بساحل العاج اندلاع اشتباكات بين الحشد الشعبي والبشمركة .. وسقوط قتلى كوريا الشمالية تستعد لـ”صاروخها الجديد”.. وأمريكا: نراقب عن كثب دراسة : نبات الصبار .. يفتح البشرة ويخفف الإرهاق فتح باب التسجيل لحملة الثانوية في المديرية العامة للسجون انتظام 29 عضواً ميدانياً لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم في دبلوم المستجدين «الشورى» يصوت على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال بغداد تمهل البشمركة للانسحاب من مواقع احتلتها في 2014 حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سياحة الطائف تحتضن المتاحف الخاصة

دراسة : نبات الصبار .. يفتح البشرة ويخفف الإرهاق

دراسة : نبات الصبار .. يفتح البشرة ويخفف الإرهاق
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية أجرتها فالنتين بوفا، خبيرة النباتات الطبيعية في “مركز الأبحاث الزراعية الفرنسية”، أن نبات “الصبار” له العديد من الفوائد فهو مرطب للجسم ومهديء ويساعد على التئام الجروح ويساعد على تفتيح لون البشرة.

وأوضحت الدراسة، أن استخدام زيت الصبار المضاف إليه الليمون والبابونج لمدة 5 دقائق يساعد على تخفيف الإرهاق.

وفي حالة استخدامه كمزيل المكياج، فإنه يرطب الجلد ويعطيه البريق وينظف البشرة تماما حتى في حال استخدام الصابون الذي يحتوي على الصبار يعطي للشعر نظافته وبريقه ونعومته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>