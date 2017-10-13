دراسة : نبات الصبار .. يفتح البشرة ويخفف الإرهاق

كشفت دراسة علمية أجرتها فالنتين بوفا، خبيرة النباتات الطبيعية في “مركز الأبحاث الزراعية الفرنسية”، أن نبات “الصبار” له العديد من الفوائد فهو مرطب للجسم ومهديء ويساعد على التئام الجروح ويساعد على تفتيح لون البشرة.

وأوضحت الدراسة، أن استخدام زيت الصبار المضاف إليه الليمون والبابونج لمدة 5 دقائق يساعد على تخفيف الإرهاق.

وفي حالة استخدامه كمزيل المكياج، فإنه يرطب الجلد ويعطيه البريق وينظف البشرة تماما حتى في حال استخدام الصابون الذي يحتوي على الصبار يعطي للشعر نظافته وبريقه ونعومته.