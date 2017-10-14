 مقيم يمني يكسب رهانا غريبا من كفيله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مقيم يمني يكسب رهانا غريبا من كفيله

مقيم يمني يكسب رهانا غريبا من كفيله
المناطق_وكالات

شهد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحديا طريفا ما بين يمني مقيم في المملكة وكفيله.

ونقل “المشهد اليمني” قول المغترب الذي أطلق على نفسه اسما مستعارا “عاقل تعز” على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بأنه تراهن مع كفيله، على أنه في حال حصوله على 1500 إعجاب على صفحته الشخصية، على موقع فيسبوك خلال 24 ساعة، فإن الكفيل سيقوم بتجديد إقامته لمدة أربع سنوات مجانا”.

وطالب المقيم متابعيه على الفيس بدعمه بأكبر قدر من الإعجابات، إلا أنه تفاجأ بأنه حصل خلال 12 ساعة فقط، على أكثر من 11 ألف إعجاب، وأكثر من 7500 تعليق، فضلا عن عشرات المشاركات.

وبحسب ما أشار له المقيم، فإن كفيله سيقوم بدفع تكاليف تجديد إقامته وفقا للقرارات الجديدة، ولمدة أربع سنوات، بمبلغ 24 ألف ريال سعودي.

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