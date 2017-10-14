الاعلام الاسترالي يتناول طموحات السعوديين في اكتساب المهارات التعليمية المتطورة

احتفت ملحقية استراليا مع ثلاث جامعات أسترالية الأسبوع الماضي بتخريج مائة وتسع وعشرين من الدفعة الأولى من متدربي البرنامج النوعي لتدريب المعلمين في الخارج (خبرات) والذي يهدف إلى معايشة منسوبي منظومة التعليم السعودي من معلمين وقياديين وموجهين لنماذج تنافسية من منظومات التعليم العالمية وذلك عن طريق شراكات عالمية مع الجهات الاكاديمية والحكومية المشرفة على التعليم في الدول القيادية.

ووفقاً للتفاصيل فقد قد شارك وفدٌ من ملحقية أستراليا تقديم متدربي خبرات في كلٍ من جامعة ملبورن وموناش وجامعة غرب أستراليا لعروض مشاريع تخرجهم ضمن احتفالات تخرجهم وذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات الأسترالية ومسؤولي المدارس التي تبنت تدريب منسوبي خبرات.

وافادت الأستاذة أماني باكثير المعلمة بالإدارة العامة للتعليم بمدينة جدة والتي أكملت فترة تدريبها في جامعة ملبورن أنها تمكنت من تعلم أساليب حديثة في العملية التعليمية لا سيما المتعلقة بإدارة الفصل والتقييم الفردي والجماعي للطلاب.

مضيفةً أن التدريب العملي بالمدارس العامة الأسترالية هيأ لها الفرصة في تعلم مهارة العرض والإلقاء بالإضافة إلى مهارة التخطيط المسبق قبل الدرس، هذا بالإضافة إلى تعلم طرق الكتابة الأكاديمية وفق طرق تفاعلية ومبتكرة.

وفي نفس السياق، أشاد الأستاذ عبدالله عسيري الوكيل المدرسي بالإدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض والذي أكمل تدريبه بجامعة موناش بفائدة الأنشطة والمهام التي تناولها المتدربون داخل المدارس الأسترالية، موضحاً أن المهارات المكتسبة أثناء التدريب العملي أحد أبرز الفوائد التي حققها.

مشيراً إلى تنوع تلك المهارات وتغطيتها لجوانب يحتاجها المعلم والطالب كمهارات إدارة الحشود وجوانب الامن والسلامة إضافة الى التفكير الإبداعي وتعلم استخدام التقنيات في التعليم بالشكل الصحيح، مبيناً أن كثير من هذه المهارات التي تعلمها أثناء التدريب تصب في خانة تطوير العملية التعليمية على كافة مستوياتها.

واضاف الأستاذ “بجاد القحطاني” المعلم بالإدارة العامة للتعليم بمدينة جدة أن عدد كبير من الأساليب التطويرية والطرق المتبعة في منظومة التعليم الأسترالية التي عايشوها خلال فترة تدريبهم من الممكن تطبيقها بعد العودة إلى المملكة، مؤكداً أن معظم زملائه المتدربين قد خرجوا بمبادرات تطويرية تعليمية قابلة للتطبيق بالمدارس السعودية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير قدرة المعلم على فهم والتعامل مع الجوانب النفسية والاجتماعية للطالب وكيفية بناء علاقة قوية وودية بين الطلاب والمعلمين.

ولم يغفل الاعلام الأسترالي عن متابعة مفردات مبادرة خبرات وتواجد المعلمين السعوديين في المدارس الاسترالية ومشاركتهم في منظومة تعليم الطلاب الاستراليين.

حيث خرجت صحيفة بوست الاسترالية بمقالة عن طموحات المعلمين السعوديين في اكتساب الخبرات والمهارات التعليمية المتطورة بما يتناسب تبنيه في منظومة التعليم السعودي بما يجعل المملكة في مصاف الدول القيادية، واستضافت الصحيفة المعلم إبراهيم السويدان والذي صرح عن افتخار واعتزاز الشعب السعودي برؤية مليكه وكيف ان القيادة تعول على المعلمين والمعلمات في دفع عجلة التطور والازدهار.

وقدَّم الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبد الرحمن خداوردي وكافة متدربو خبرات شكرهم وتقديرهم لكافة الجهات والأجهزة التي أسهمت في إخراج ونجاح البرنامج سواء في المملكة او استراليا، رافعين أطيب التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين – حفظهما الله – على حرصهم واهتمامهم الدائم بالمعلمين والمعلمات.