 رئيس النصر: لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس النصر: لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات

رئيس النصر: لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات
المناطق_الرياض

أكد رئيس نادي النصر السعودي الأمير فيصل بن تركي أن ثقة النصر في هيئة الرياضة كبيرة وفي الأستاذ تركي آل الشيخ كبيرة وأنه لن يتحدث في أي مواضيع لم ينتهي التحقيق فيها.

وقال خلال تغريدات بثها الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  ورصدتها “الوئام” : لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات .. ولن نتحدث في أي شيء في ظل عدم نهاية تحقيقات هيئة الرياضة والاتحاد السعودي.

وقال: لا أعلم هل سيكون هذا أخر موسم أم لا .. تبقى لي سنتين وسنحرص على تقديم كل مانستطيع.

وعن المدرب الجديد للفريق أكد بالقول: جوستافو كوينتيروس هو مدير فني وليس مدرب فقط وإدارة النصر ستقف معه ولن تتدخل في عمله ، وتساءل قائلاً: لماذا ندفع مبالغ عالية ونحضر مدربين عالميين حتى نتدخل في عمل المدربين !. فحتى قرار منع جلوس رؤوساء الأندية أراحني كثيراً حتى لا يقال بأنني اتدخل في التشكيلة.

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