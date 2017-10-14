 ضبط سارق سيارة بخميس مشيط وهروب الآخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«الأوروبي»: بريطانيا تحاول مغادرة حانة بعد تناول الجعة! أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية مشاجرة جماعية على طريق “الرياض- الأحساء” بين مالك إبل ومسافرين ! فريق “بسكليتة” النسائي .. هدفنا كسر الحواجز والمخاوف لدى نساء المملكة! الكشف عن تطورات جديدة في قضية “حميدان التركي” .. ومحاميه: ملفين و500 ورقة مهمة! «أبل» تُجهز لنسخة آيفون بشاشة مرنة قابلة للطي الأرصاد: الغبار يضرب «9» مناطق في المملكة «غوغل» تدمج خدمة للاتصال المرئي على أندرويد ضبط سارق سيارة بخميس مشيط وهروب الآخر رئيس النصر: لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات وزير الدفاع الأمريكي: نراقب أي استفزازات من إيران الاعلام الاسترالي يتناول طموحات السعوديين في اكتساب المهارات التعليمية المتطورة

ضبط سارق سيارة بخميس مشيط وهروب الآخر

ضبط سارق سيارة بخميس مشيط وهروب الآخر
المناطق_عسير

تمكنت دوريات الأمن، بمحافظة خميس مشيط، من ضبط مواطن، في العقد الثالث من العمر، في حالة سكر، بتهمة سرقة سيارة.

وتلقت أجهزة الأمن، بمحافظة خميس مشيط، بلاغا، من أحد المواطنين، عن تعرض سيارته للسرقة، فضلا عن مبلغ 30 ألف ريال سعودي، وهاتف محمول، بالقوة، من قبل شخصين، أجبراه على النزول من السيارة والهرب بها، أثناء وقوفه عند أحد الإشارات المرورية.


وقال الرائد محمد الدباش، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه فور تلقي البلاغ، توجهت الفرق الميدانية لمكان وقوع الجريمة، ومتابعة الجناة، والسيارة المسروقة، وضبطها.

وألقت الدوريات، القبض على سائق السيارة، وبحوزته عبوة تحتوي على مادة العرق المسكر، فيما تمكن آخر كان معه من الهرب، ومازال البحث جاري عنه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>