ضبط سارق سيارة بخميس مشيط وهروب الآخر

تمكنت دوريات الأمن، بمحافظة خميس مشيط، من ضبط مواطن، في العقد الثالث من العمر، في حالة سكر، بتهمة سرقة سيارة.

وتلقت أجهزة الأمن، بمحافظة خميس مشيط، بلاغا، من أحد المواطنين، عن تعرض سيارته للسرقة، فضلا عن مبلغ 30 ألف ريال سعودي، وهاتف محمول، بالقوة، من قبل شخصين، أجبراه على النزول من السيارة والهرب بها، أثناء وقوفه عند أحد الإشارات المرورية.



وقال الرائد محمد الدباش، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه فور تلقي البلاغ، توجهت الفرق الميدانية لمكان وقوع الجريمة، ومتابعة الجناة، والسيارة المسروقة، وضبطها.

وألقت الدوريات، القبض على سائق السيارة، وبحوزته عبوة تحتوي على مادة العرق المسكر، فيما تمكن آخر كان معه من الهرب، ومازال البحث جاري عنه.