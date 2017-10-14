«غوغل» تدمج خدمة للاتصال المرئي على أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن دمج تطبيق محادثات الفيديو “دوو Duo” ضمن تطبيق الاتصال الافتراضي Phone الخاص بها على نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد عدة تسريبات بشأن هذا الدمج.

وقالت عملاق التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنه أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد إجراء اتصال الفيديو من سجل المكالمات مباشرة في تطبيق الهاتف.

وأوضحت غوغل أنه يمكن للمستخدم إجراء اتصال الفيديو من سجل المكالمات عبر الضغط على الخيار الجديد الذي سيظهر إلى جانب الخيارات الأخرى مثل الاتصال الهاتفي وإرسال رسالة نصية قصيرة SMS، بالضغط على مكالمة الفيديو يُتصل مباشرة في حال توفر تطبيق “دوو” عند الطرفين.

وأضافت الشركة أن طرفي المحادثة لن يحتاجا إلى تطبيق “دوو” في حال كانا يستخدمان هواتف تدعم بروتوكول الفيديو عبر شبكات الجيل الرابع Video over LTE أو ما يُعرف اختصاراً بـ ViLTE.

ويُشار إلى أن الميزة أصبحت متوفرة على تطبيق الهاتف الافتراضي لهواتف بكسل ونيكسوس وهواتف مبادرة أندرويد ون، وتعمل غوغل في الوقت الراهن مع الشركات الأخرى لتوفيرها في الأجهزة المختلفة.