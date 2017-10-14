 «أبل» تُجهز لنسخة آيفون بشاشة مرنة قابلة للطي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«أبل» تُجهز لنسخة آيفون بشاشة مرنة قابلة للطي

«أبل» تُجهز لنسخة آيفون بشاشة مرنة قابلة للطي
المناطق_وكالات

أشار تقرير حديث إلى أن شركة أبل أبرمت اتفاقية مع شركة إل جي لاستيراد مكونات للشاشات المرنة لاستخدامها في جيل جديد من هواتف آي فون بشاشات قابلة للطي، وذلك على غرار غريمتها الكورية الجنوبية سامسونغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية كوريا هيرالد نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، إن شركة إل جي الكورية الجنوبية خصصت فريقين عمل منفصلين للعمل على تصنيع أجزاء الشاشة المرنة قد تظهر في جيل هواتف عام 2020.

وأوضح التقرير أن أبل تتكتم على هذا الأمر، كعادتها، خوفاً من علم منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ وسرقة تكنولوجيا أبل وإدراجها في هواتفها.

الجدير بالذكر أن سامسونغ منذ أعوام تشير إلى أنها تعمل على جيل جديد من هواتف غالاكسي بشاشة قابلة للطي تتحول من هاتف ذكي إلى جهاز لوحي يدعم محتوى بدقة “4 كيه”، ومن المتوقع أن تطلقها العام المقبل.

في الوقت ذاته، حصلت أبل العام الماضي على براءة اختراع مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي حول شاشة مرنة قابلة للطي.

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