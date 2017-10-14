الأرصاد: الغبار يضرب «9» مناطق في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ،القصيم ، الشرقية ، نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، الرياض في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.