الكشف عن تطورات جديدة في قضية “حميدان التركي” .. ومحاميه: ملفين و500 ورقة مهمة!

ذكر موقع “دينفر بوست” الأمريكي أن محامي “التركي” نجح في خطوة مهمة، بعد أن ظل دفاع المعتقل السعودي ولفترة طويلة يطالب بالكشف عن أسماء المخبرين السريين الذين اعتمدت عليهم الجهات المختصة في جمع المعلومات حول القضية.

وأعلن فيصل صلاح الدين المحامي المسؤول عن متابعة قضية المعتقل السعودي بالسجون الأمريكية، حميدان التركي، أنه تمكن من تحقيق إنجاز مهم في قضية موكله، تمثل في إرغامه الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) على الكشف عن ملفين يتضمنان 500 ورقة تحوي كثيرا من المعلومات المهمة التي تخص القضية.

يذكر أن القاضي الفيدرالي وايلي دانيال كان قد رفض الكشف عن أسماء هؤلاء المخبرين السريين، خلال حكم أصدره نهاية الشهر الماضي، وعلل سبب رفضه بأن هذا الإجراء من شأنه أن يلحق أذى شديد بوسيلة مهمة تعتمد عليها الشرطة الفيدرالية في جمع المعلومات.