 فريق “بسكليتة” النسائي .. هدفنا كسر الحواجز والمخاوف لدى نساء المملكة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فريق “بسكليتة” النسائي .. هدفنا كسر الحواجز والمخاوف لدى نساء المملكة!

فريق “بسكليتة” النسائي .. هدفنا كسر الحواجز والمخاوف لدى نساء المملكة!
المناطق_جدة

صرحت الشابة نديمة أبو العينين (18 سنة) مؤسسة فريق «بسكليتة» النسائي لركوب الدراجات الهوائية أن فريق بسكليتة يهدف إلى تشجيع السيدات على ركوب الدراجة وكسر الحواجز والمخاوف لدى السيدات والاستمتاع بهذه الرياضة المفيدة لكافة الفئات العمرية، مؤكدة أن فريق بسكليتة لا يزال في بدايته ويطمح إلى تطلعات ورؤى كبيرة مثل تمثيل المملكة في محافل مختلفة والمشاركة في مسابقات وتحقيق أرقام قياسية والعمل على التطوير المستمر لمهارات الفريق ليظهر بشكل استثنائي يليق بالفتاة السعودية,ولكننا ما زلنا نأمل في إصدار التصريح الرسمي للفريق من مرور جدة لتسهيل نشاطه، ونتمنى أن تتعاون معنا الجهات المعنية في ذلك الأمر.

وبحسب صحيفة “المدينة” يواجه الفريق عائق الإيقاف عن النشاط من قِبل الجهات المعنية بسبب عدم وجود التصاريح التي تتيح لهن ممارسة هواياتهن بصورة نظامية، على الرغم ما لاقته خطوة تأسيس الفريق من أصداء إيجابية بين الأوساط النسائية بالمملكة وخارجها.

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