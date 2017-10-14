 «الأوروبي»: بريطانيا تحاول مغادرة حانة بعد تناول الجعة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«الأوروبي»: بريطانيا تحاول مغادرة حانة بعد تناول الجعة!

«الأوروبي»: بريطانيا تحاول مغادرة حانة بعد تناول الجعة!
المناطق_وكالات

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، إن على بريطانيا أن «تدفع» مقابل التزاماتها المالية لبدء مباحثات التجارة المتعلقة بـ «بريكست»، وشبّهها بـ «شخص يحاول مغادرة حانة بعد تناول كؤوس الجعة».

واعتبر، خلال كلمة ألقاها في جامعة في بلده لوكسمبورغ، أن «البريطانيين يكتشفون، مثلنا، يوماً بعد يوم مشاكل جديدة، لذا فإن هذه العملية ستستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد في البداية».

مضيفاً أنه «إذا كنت في حانة، وطلبت 28 (كأساً من) الجعة، ثم فجأة همّ بعض أصدقائك بالمغادرة… هذا غير مقبول، يجب أن يدفعوا، عليهم ان يدفعوا».

من ناحية أخرى، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، من واشنطن، أن «على البريطانيين تحمل تداعيات خيارهم بالخروج من الاتحاد الاوروبي».

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