بعد اعلان استراتيجية ترامب.. ما هي احتمالات عمل عسكري أمريكي ضد إيران؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة فيما يتعلق بإيران والملف النووي لطهران، لافتا إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي ستتخذها إدارته حيال هذا الأمر، فهل سيكون الخيار العسكري ضمنها؟

وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، تطرق لهذا الأمر في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، حيث قال: “لا، أعنى أنه وبداية الأمر سنعمل مع حلفائنا لنتأكد من أننا نتشارك الوعي ذاته حول الوضع، وهذا أهم شيء في الوقت الحالي، سنقوم بمشاركة المعلومات (مع الحلفاء).”

وتابع الوزير الأمريكي مؤكدا على أن إيران ستتحمل المسؤولية إن “أقدمت على أي عمل إجرامي يخرق القانون الدولي،” في حين أشار إلى عدم توقعه إقدام الإيرانيين على اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم إن فعلوا ذلك “سيكونون قد تلقوا نصيحة خاطئة.”

ويشار إلى أن ترامب أعلن، مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة الشرق الأوسط، ملقيا الضوء على أن “التاريخ أظهر لنا أنه كلما تركنا التهديد لمدة أطول أصبح أكثر خطورة،” لافتا إلى أن “استراتيجيتنا تبدأ بفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني.”