مكة: حادث تصادم مروع يصرع ويصيب «5» اشخاص بطريق المغمس

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعه اخرون بإصابات متفاوته في الساعات الاولى من صباح اليوم بحادث تصادم مروع وقع في عرفه “طريق المغمس”.

وفي التفاصيل فقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان ان غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعه ١٢:٣٨ من صباح اليوم السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في عرفة طريق المغمس امام مزرعة ال هادي وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعافيه وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٤ إصابات.

تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت اصابة خطره وإصابة متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي كما نقلت اصابيتين متوسطة الخطوره إلى مستشفى الملك فيصل بالششه.