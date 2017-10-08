 جيش ميانمار يبدأ تحقيقاً في الانتهاكات ضد الروهينجا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جيش ميانمار يبدأ تحقيقاً في الانتهاكات ضد الروهينجا

جيش ميانمار يبدأ تحقيقاً في الانتهاكات ضد الروهينجا
المناطق_وكالات

بدأ جيش ميانمار تحقيقاً داخلياً في ممارسات جنوده خلال هجوم مضاد دفع أكثر من نصف مليون من الروهينجا المسلمين للفرار إلى بنغلادش، ويقول كثير منهم إنهم شهدوا ارتكاب قوات الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق.

وجاء هجوم جيش ميانمار في الجزء الشمالي من ولاية راخين التي تقطنها أغلبية من المسلمين رداً على هجمات منسقة شنها متمردون من الروهينجا على 30 موقعاً أمنياً يوم 25 أغسطس وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية تطهير عرقي.

وقال مكتب القائد العام للجيش يوم الجمعة، إن لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين، بدأت تحقيقاً في ممارسات جنود بالجيش، لكنه شدد على أن العمليات مبررة في دستور ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في أكتوبر  2016.

لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقاً داخلياً سابقاً في الجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي بعمليات التطهير.

واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنغلادش في الأيام الماضية عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين، رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في 5 سبتمبر .

وتفيد تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ إلى منطقة كوكس بازار، مما يشكل ضغطاً هائلاً على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.

وتعهدت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها.

ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ للسفير الياباني في تصريح نقله الإعلام الرسمي وجود تطهير عرقي، مستنداً في ذلك على صور تظهر المسلمين “يغادرون بهدوء بدلاً من الفرار في رعب”.

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