انتظام 29 عضواً ميدانياً لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم في دبلوم المستجدين

انتظم ٢٩ عضوآ ميدانيآ من المستجدين في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم بالدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة المستجدين، والذي مدته عام دراسي كامل، بالشراكة مع جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين؛ ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية، ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية، ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني .

وتأتي هذه البرامج مترجمة للتوجيهات المستمرة من معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله –

وقد قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع القصيم برصد وتوثيق الافتتاح في صالة الفلق بحي الخليج ببريدة