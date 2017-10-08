 عثمان المالكي يحصل على الدكتوراة بإمتياز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عثمان المالكي يحصل على الدكتوراة بإمتياز

عثمان المالكي يحصل على الدكتوراة بإمتياز
المناطق_عادل الزهراني
حصل المشرف التربوي بإدارة تعليم جدة عثمان شداد المالكي على درجة الدكتوراه في الفلسفة، في تخصص الإدارة التربوية والتخطيط – تخطيط التعليم وإقتصادياته وبحوث العمليات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وأوصت لجنة مناقشة الدكتوراه بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية داخل المملكة وخارجها.
وتكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالله بن أحمد الزهراني المشرف على الرسالة، والأستاذ الدكتور عباس بله محمد مناقشًا داخليًّا، و الأستاذ الدكتور علي بن محمد زهيد الغامدي  مناقشًا خارجيًّا.
وكانت الدراسة بعنوان (قياس الكفاءة النسبية للأقسام الأكاديمية بكليات التربية في الجامعات : تصور مقترح للتطوير) .
حيث تُعد أول دراسة تطبيقية  في الوطن العربي هدفت لبناء تصور مقترح لتطوير الأقسام الأكاديمية بكليات التربية في الجامعات السعودية في ضوء قياس الكفاءة النسبية .
“……….” تتقدم بالتهنئة لـ”المالكي”، متمنيةً له دوام التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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