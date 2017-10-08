 سياحة الطائف تحتضن المتاحف الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سياحة الطائف تحتضن المتاحف الخاصة

سياحة الطائف تحتضن المتاحف الخاصة
المناطق_عادل الزهراني
استبشر ملاك المتاحف الأثرية الخاصة خيراً بعد أن طال بهم الأمد وضلت متاحفهم ومقتنياتهم الأثرية حبيسة المنازل وخوف ملاكها من ضياعها دون الاستفادة منها حتى فتحت هيئة السياحة بالطائف لهم أبوابها واستقبلت ملاكها في خطوة إعتبرها كثير من أصحاب تلك المتاحف بأنها أبواب خير لهم ولمقتنياتهم جاء ذلك خلال استقبال مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد لعدد من المهتمين وأصحاب المتاحف الأثرية الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة وهذا الدعم السخي الذي يجدونه من ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة ومقدمين شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني على ما وجدوه من اهتمام بالغ وسعيه للحفاظ على التراث ومقتنيات أصحاب المتاحف وحرصه على أن تذلل كل المعوقات والصعاب التي يواجهونها وإيجاد الدعم اللازم لهم من أجل الحفاظ على هذه المقتنيات التي تم الاحتفاظ بها لمئات السنين والتي كانوا لايجدون لها المقر المناسب والآمن .
وقد أكد آل زايد بأن الحفاظ على التراث هو الركيزة الأساسية لبناء حضارة الأمم مشدداً على أهمية تطوير المتاحف وتقديم كافة التسهيلات على أصحابها والإهتمام بهم وأهمية مشاركتهم في كل المناسبات السياحية لإظهار هذا الموروث والتعريف به لأجيال هذا البلد ولكل زائر وسائح يزور المملكة عامة والطائف خاصة والتعرف عن قرب عن حياة الأجيال السابقة وأهمية الحفاظ على المقتنيات الأثرية بشكل حضاري ومتقدم من خلال تهيئة المتاحف لتكون مزارات سياحية يتم استقبال الوفود والزوار بها طيلة العام مؤكداً لهم خلال الاجتماع بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان يحرصون دائماً وأبداً في مايهم المقتنيات الأثرية وأهمية الحفاظ عليها والطائف تحتوي على عدد كبير من المتاحف الخاصة والعامة وهذه تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية التي يرغب الزائر والسائح الذهاب لها لذلك وجب الحرص والإعتناء بها وتقديم كل مايحتاجه أصحابها من خدمة وعناية واهتمام .

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