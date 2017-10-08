على هامش حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية، والمنعقد أمس الأول 22 محرم 1439 الموافق 12 أكتوبر 2017 م بفندق البيلسان والذي كان برعاية وحضور معالي الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومعالي الدكتور نبيل كوشك عميد كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال وسعادة الأستاذ فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الإقتصادية وسعادة الأستاذ مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الإقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الجمعية التعاونية الإستهلاكية (زادكم) ومؤسسة القطاع المحترف التي تعمل في مجال التموين بالمدينة الإقتصادية كأول ترخيص ريادي بهذا المجال؛ وقد مثل (زادكم) في التوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله الحمراني، ومثل مؤسسة القطاع المحترف المدير العام الأستاذ علاء الملا. تأتي المذكرة ضمن إطار التحالف الإستراتيجي مع القطاع الخاص النوعي بما يخدم الأهداف الإجتماعية والتنموية للجمعية والتواجد الفعال العائد على الجمعية والمتطلعين لتواجدها في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية.