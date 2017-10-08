 حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سياحة الطائف تحتضن المتاحف الخاصة عثمان المالكي يحصل على الدكتوراة بإمتياز جيش ميانمار يبدأ تحقيقاً في الانتهاكات ضد الروهينجا مكة: حادث تصادم مروع يصرع ويصيب «5» اشخاص بطريق المغمس فيديو.. شاب يستفز والدته ويشعل سجارة أمامها … شاهد ردة فعلها! بعد اعلان استراتيجية ترامب.. ما هي احتمالات عمل عسكري أمريكي ضد إيران؟ رواق السرد يحتفي بتجربة الجارد السردية وزير التعليم ونائبه يشيدون بجهود تعليم الطائف في إنجاح برامج إجازتي2 انهيار غرفة تابعة لأحد المباني دون إصابات عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا يرتفع إلى 31 قتيلا و400 مفقودا

حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية

حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية
المناطق_عادل الزهراني

على هامش حفل تسليم مكاتب وتراخيص رواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية، والمنعقد أمس الأول 22 محرم 1439 الموافق 12 أكتوبر 2017 م بفندق البيلسان والذي كان برعاية وحضور معالي الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومعالي الدكتور نبيل كوشك عميد كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال وسعادة الأستاذ فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الإقتصادية وسعادة الأستاذ مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الإقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الجمعية التعاونية الإستهلاكية (زادكم) ومؤسسة القطاع المحترف التي تعمل في مجال التموين بالمدينة الإقتصادية كأول ترخيص ريادي بهذا المجال؛ وقد مثل (زادكم) في التوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله الحمراني، ومثل مؤسسة القطاع المحترف المدير العام الأستاذ علاء الملا. تأتي المذكرة ضمن إطار التحالف الإستراتيجي مع القطاع الخاص النوعي بما يخدم الأهداف الإجتماعية والتنموية للجمعية والتواجد الفعال العائد على الجمعية والمتطلعين لتواجدها في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>