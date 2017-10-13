«الشورى» يصوت على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين غداً, تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسيل الأموال .

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بالموافقة على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام .

ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة, إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وحماية حقوقهم والمحافظة عليها .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين التوسع في ربط المدن الصناعية بالخطوط الحديدية .

وخلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي تعقد الأثنين المقبل, يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ثم يصوت على توصية للجنة بشأن مشروع النظام .

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/11) وتاريخ 23 /3 /1423 هـ حيث رأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية, وخدمات القطاع الخاص .

وخلال الجلسة الستين التي تعقد الأربعاء المقبل, يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ .

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436 /1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء, والتعريفات المقترحة مستقبلياً, مع احتساب تطور كفاءة التشغيل .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436 /1437 هـ, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436 /1437هـ.