فتح باب التسجيل لحملة الثانوية في المديرية العامة للسجون

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد 600 وظيفة برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية وتعيينهم بعد التخرج في كل من إصلاحية الطائف – سديره .

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالتسجيل وتعبئة البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني لبوابة التوظيف في وزارة الداخلية.

وأكدت ان بداية التسجيل يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً نهاية التسجيل يوم الخميس الموافق 29/1/1439هـ. إلى الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت ان من ضمن شروط القبول والتسجيل: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً وأن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

مع ضرورة اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض وأن لا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.

ويجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وقالت ان الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة: فعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض – شارع اسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية) مصطحباً معه أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة وإحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6 ، 4.

تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول وتوضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي علماً بأنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى على أن تكون معتمدة من جهة رسمية وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد.