كوريا الشمالية تستعد لـ”صاروخها الجديد”.. وأمريكا: نراقب عن كثب

تستعد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي قبيل مناورات بحرية أميركية – كورية جنوبية مشتركة مرتقبة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكر تقرير صحفي في سول، السبت، نقلا عن مصادر حكومية.

وذكرت البحرية الأميركية، الجمعة، أن حاملة طائرات أميركية ستتقدم المناورات المرتقبة، في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية، فيما يتصاعد التوتر إزاء البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغيانغ.

ومن المرجح أن تثير تلك المناورات غضب بيونغيانغ، التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة.

ونقلت صحيفة “دونغ إيلبو” عن مصدر حكومي أن صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر صواريخ باليستية مركزة على منصات إطلاق يتم إخراجها من حظيرة عسكرية قرب بيونغيانغ وفي محافظة فيونغان في الشمال.

ويشتبه مسؤولون عسكريون أميركيون وكوريون جنوبيون بأن بيونغيانغ قد تكون تستعد لإطلاق صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

ويمكن أن يكون ذلك، الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-14 القادر على بلوغ ألاسكا، أو هواسونغ-12 المتوسط المدى الذي هددت بيونغيانغ بإطلاقه باتجاه جزيرة غوام الأميركية في أغسطس، بحسب التقرير.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على التقرير قائلا: “لا نعلق على أي مسائل متعلقة بالاستخبارات العسكرية”، مضيفا “نراقب الشمال عن كثب”.