 اندلاع اشتباكات بين الحشد الشعبي والبشمركة .. وسقوط قتلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اندلاع اشتباكات بين الحشد الشعبي والبشمركة .. وسقوط قتلى

اندلاع اشتباكات بين الحشد الشعبي والبشمركة .. وسقوط قتلى
المناطق - وكالات

أسفرت اشتباكات متقطعة بين البشمركة وميليشيات الحشد الشعبي في بلدة طوز خورماتو، جنوب كركوك، السبت، عن مقتل 6 من عناصر الحشد وإصابة 4 آخرين، مقابل اصابة عنصر من البشمركة.

وتم استهداف أحد مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فيما ردت البشمركة على مصدر النيران، ونجحت بفك الحصار عن المقر، وأجلت من كان بداخله.

وبموازاة ذلك عززت البشمركة من تواجدها داخل كركوك ومحيطها استعدادا للقتال ضد ميليشات الحشد الشعبي وحفظ الأمن داخل كركوك.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التوتر بين الأكراد والسلطات العراقية بشأن كركوك. وأوضح ماتيس أن واشنطن تعمل على الحيلولة دون أن يتفاقم الوضع ويتطور إلى اقتتال.

وأضاف أنه من الضروري على جميع الأطراف أن تركز جهودها على محاربة داعش، محذرا من خطورة تحويل الأنظار عن الأولويات.

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