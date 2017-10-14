تهديد من مانشستر يونايتد إلى ليفربول !

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهديدا صريحا لخصمه ليفربول، قبل مواجهة الفريقين في “ديربي إنجلترا” ظهر السبت.

وأكد المدرب البرتغالي، الذي اشتهر بتصريحاته النارية، إنه سيلعب بطريقة هجومية في ملعب ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو: “سألعب بمدافع واحد وتسعة مهاجمين، لا تقلقوا”.

ورد مورينيو على كل من توقع أن يتراجع مانشستر يونايتد إلى الدفاع للتصدي لقوة ليفربول، المعروف بهجومه القوي جدا.

وخرج مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل في ملعب أنفيلد الشهير الموسم الفائت، ولكن مورينيو توقع أن تكون الأمور مختلفة السبت.

وقال البرتغالي: “الموسم الماضي لم نحرز النقاط الثلاث، حصلنا على واحدة، ولكننا حصلنا عليها بسهولة. لنرى ماذا سيحصل هذا الموسم، نريد الفوز”.

ويتفوق مانشستر يونايتد على خصمه ليفربول بفارق 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري.