 بخماسية “قاسية” في شباك الشباب .. الأهلي يحتل الصدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بخماسية “قاسية” في شباك الشباب .. الأهلي يحتل الصدارة

بخماسية “قاسية” في شباك الشباب .. الأهلي يحتل الصدارة
المناطق - الرياض

تصدر الأهلي مؤقتا ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه السبت على مضيفه الشباب 5-2، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن المرحلة السادسة.

وسجل للأهلي السوري عمر السومة (3 و11) ومعتز هوساوي (23) وحسين المقهوي (61) والبرازيلي ليوناردو سوزا (84 من ركلة جزاء)، وللشباب خالد كعبي (8) والعراقي سعد عبدالأمير (86).

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقاط متقدما بفارق الاهداف على الباطن والفيصلي والهلال الذي لديه مباراة مؤجلة في حين بقي الشباب تاسعا برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة أخرى، عمّق الباطن جراح مضيفه الاتفاق وتغلب عليه 3-1 على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تقدم الاتفاق بواسطة الحارس مزيد فريح بالخطأ في مرماه (12) قبل أن يرد الباطن بثلاثية تعاقب على تسجيلها البرازيلي جوناثان بينتيس (35) ومواطنه لويس باولو (61) وسلطان مسرحي (68).

ورفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 4 نقاط وتراجع للمركز قبل الأخير.

كما حسم الفيصلي دربي المجمعة لصالحه إثر فوزه على جاره الفيحاء 2-1 على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

سجل للفيصلي الترينيدادي خالم هايلاند (41) ومحمد أبو سبعان (59)، وللفيحاء التشيلي روني فيرنانديز (90). ورفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث فيما بقي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

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