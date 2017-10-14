برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية سباق الجري الخيري ينطلق ٧ ربيع الأول بالخبر

وُقّعت مساء أمس الأول الشراكة بين كلا من سباق الجري الخيري السنوي وجمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد لتنفيذ مشروع التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد ” وعي ” ، وتسعى لجنة السباق في كل عام للبحث عن هدف ينطلق تحته السباق ، وقد قامت اللجنة المنظمة لسباق هذا العام بالاطلاع ودراسة العديد من الأهداف المقترحة حيث استقرت على تسليط الضوء وإتخاذ هدف “التصلب العصبي المتعدد” كشعار لإنطلاق السباق الثاني والعشرون والمقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حفظه الله والذي سينطلق بإذن الله يوم السبت 7 ربيع الأول 1439هـ الموافق 25 نوفمبر 2017م بالواجهة البحرية بالخبر. ووقع الاتفاقية من جانب لجنة سباق الجري الخيري السنوي نائب رئيس اللجنة العليا للسباق خليفة بن دخيل الضبيب ومن جانب جمعية أرفى رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن علي التركي، وقد شهد توقيع الاتفاقية أعضاء اللجنة العليا للسباق وعضو مجلس إدارة جمعية أرفى المهندس فلاح الهاجري ومديرة الجمعية الأستاذة سحر سلامة وعدد من الإعلاميين ورؤساء المجموعات التطوعية.

من جهته أوضح عبدالعزيز التركي قائلا بأنه تم التوقيع مع جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد لاتخاذ ” التصلب العصبي المتعدد ” شعار للسباق الخيري لهذا العام وذلك لأهمية التوعية بهذا المرض والذي يصيب فئة الشباب الذين هم عماد هذا الوطن ، وأضاف يسعدنا أنه تم الانتهاء من التنسيق والاعداد لبرنامج توعوي بشكل شامل ومميز بمساعدة فريق احترافي بهدف عمل التوعية اللازمة بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية على مدى عام كامل وذلك بالتزامن مع انطلاق سباق الجري الخيري السنوي.

من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة العليا للسباق خليفة بن دخيل الضبيب أن سباق الجري الخيري اصبح من العلامات البارزة في المنطقة الشرقية حيث يسعى إليه الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء من جميع الجنسيات والأعمار المختلفة، ويضيف أنه تم تخصيص سباق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تحرص اللجنة على تواجدهم سنويا وتوفير كافة سبل الرعاية وتذليل أيّة عقبات لهم وبالمجان ، كما يتم توزيع 6000 استمارة بالمجان على طلاب المدارس تشجيعا لهم على ممارسة الرياضة.

الجدير بالذكر أن اللجنة توفر الجوائز القيمة من دروع وميداليات إضافة للجوائز المالية ويتم عمل سحب بآخر السباق على 21 جائزة من ضمنها سيارة كجائزة السحب الكبرى