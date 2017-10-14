قاما بإطلاق النار وحاولا الهرب.. دوريات الأمن تطيح بمتهمين يحملان مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقصيم

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على متهمين – سعوديي الجنسية – إثر قيامهما بإطلاق النار اتجاه أحد المواطنين من سلاحٍ كان بحوزتهما ، ومبادرتهما بالهرب عند طلبهما التوقف من قبل رجال الأمن ، وسلك طريقٍ صحراوي في محاولةٍ للفرار والتخفي عن الأنظار ، وبفضل من الله فقد تم رصدها ومتابعتها في منطقةٍ صحراوية شرقي محافظة عنيزة ، واستيقاف المركبة التي كانا يستقلانها والسيطرة على قائدها ومرافقه ، واللذان اتضح بأنهما بحالةٍ غير طبيعية ، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على أسلحةٍ نارية ومواد مخدرة وعبوات تحتوي مادة العرق المسكر ..

ليجري إحالتهما لجهة الإختصاص ، وإشعار النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص .