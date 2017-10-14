يشمل تكريم الرائدات السعوديات .. الرياض تحتضن معرض النخبة النسائي الشهر القادم

تحتضن مدينة الرياض في الـ29 من شهر نوفمبر المقبل معرض النخبة النسائي للعناية والجمال ولمدة ثلاثة أيام بحضور عدد من الشخصيات النسائية المعروفة في المجتمع السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المتحدثة باسم معرض النخبة للعناية والجمال نوف طلال، أن المعرض يأتي إيماناً بأهمية إقامة الفعاليات واسهامها في دفع عجلة التنمية، وأثرها في تعزيز روح التنافس بين المشاركين لتقديم أفضل العروض والخدمات المقدمة للزوار، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح وفقاً لبرنامج التحول الوطني الذي يتضمن رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في شتى المجالات.

وأضافت: “يتضمن المعرض فعاليات متعددة ومتميزة تهم المرأة السعودية، إذ سيتم التركيز خلاله على دورها وإنجازاتها العملية في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من المهن الحرفية والفنية، خصوصاً التي من النادر أن تشغلها المرأة السعودية، وحققت من خلالها نجاحات بارزة”، مشيرةً إلى أن المعرض يشمل الجديد في عالم صناعة الجمال من الأزياء والمستحضرات والتجميل والعطور، وكل ما يهم المرأة.

وذكرت أن المعرض يهدف إلى إبراز النشاطات التي تشغلها المرأة السعودية، ونشر وتبادل المعلومات والخبرات القيمة والمفيدة، وإنعاش الطلب على المنتجات والخدمات الوطنية، واكتشاف المواهب والخبرات وتنميتها، لافتةً إلى أن المعرض سيكرم الرائدات السعوديات في مجالهن، وتنظيم مسابقة للموهوبات في مجال الرسم والفنون.

وأكدت أن المعرض يتضمن أكثر من 36 ركناً للمشاركات، إذ ستكون هناك أجنحة خاصة بالنساء فقط كجناحي مصممات الأزياء وخبيرات التجميل، الذين يتضمنان الجديد في عالم الأزياء والتجميل.

وعن أبرز حضور المعرض من الإعلاميات، قالت المتحدثة باسم المعرض: “سيحضر المعرض نخبة من الأسماء الإعلامية النسائية البارزة، وعدد من المشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم المشاركات وإبراز مشاركاتهن عبر الإعلام الجديد”.

ولفتت إلى أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون تعتزم المشاركة بجناح خاص للرسامات السعوديات، لإبراز مواهبهن، ومنحهن فرصة الظهور للجمهور من خلال معرض رسمي، بما يعود عليهن بالنفع في مسيرتهن في فن الرسم.

وأشارت إلى أن هناك جهات حكومية ذات علاقة أبدت موافقتها على المشاركة في المعرض بأركان توعوية، تتضمن تقديم نصائح مرورية للسيدات خصوصاً بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، وكذلك عدد من شركات السيارات للمشاركة وعرض منتجاتها للحاضرات.